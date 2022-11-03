Ay-yıldızlılar, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu şu isimlerden oluştu:

"A. Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay ( Beşiktaş JK Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scott Jordan Wilbekin ( Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor) Sadık Emir Kabaca ( Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (FC Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Skopje)"

DHA