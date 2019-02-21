A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 977. randevusu

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda yarın Slovenya’yı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 977. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 976 maçın 500’ünü kazandı, 475 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936’da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu’nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.

- İlk resmi maç

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.

Berlin’de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936’da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

- Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda aldı.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa’ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye’yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

- En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında aldı.

İzmir’de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya’yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya’da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası’nda, 24 Haziran 1993’te Hırvatistan’a 113-63’lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

- Beraberlik

A Milli Basketbol Takımı’nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul’da 13 Haziran 1995’te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

AA