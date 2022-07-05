FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus’un organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Türkiye ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu’nda yer aldı.

İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Millilerin oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde:

25 Ağustos 2022

Letonya – Türkiye

28 Ağustos 2022

Türkiye – Sırbistan

10 Kasım 2022

Türkiye – Belçika

13 Kasım 2022

Sırbistan – Türkiye

24 Şubat 2023

Türkiye – Letonya

27 Şubat 2023

Belçika – Türkiye

DHA