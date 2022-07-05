FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus’un organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Türkiye ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu’nda yer aldı.
İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
Millilerin oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde:
25 Ağustos 2022
Letonya – Türkiye
28 Ağustos 2022
Türkiye – Sırbistan
10 Kasım 2022
Türkiye – Belçika
13 Kasım 2022
Sırbistan – Türkiye
24 Şubat 2023
Türkiye – Letonya
27 Şubat 2023
Belçika – Türkiye
DHA