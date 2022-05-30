A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılarımız, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımızda sezonu bitiren oyuncular 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

A. Buğrahan Tuncer -Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes

Erten Gazi - Anadolu Efes

Akif Egemen Güven - Anadolu Efes

Kartal Özmızrak - Bahçeşehir Koleji

Erkan Yılmaz - Bahçeşehir Koleji

Furkan Haltalı - Beşiktaş JK Icrypex

Egehan Arna - Beşiktaş JK Icrypex

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

J. Metecan Birsen - Fenerbahçe Beko

Şehmus Hazer - Fenerbahçe Beko

Onuralp Bitim - Frutti Extra Bursaspor

Sadık Emir Kabaca - Galatasaray Nef

Berkan Durmaz - Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar - Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş

Yiğit Arslan - Tofaş

Berk Demir - Türk Telekom

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD

Sertaç Şanlı - FC Barcelona / İspanya

Alperen Şengün - Houston Rockets / ABD

Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD