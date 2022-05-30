A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılarımız, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımızda sezonu bitiren oyuncular 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.
Kadroda şu oyuncular yer alıyor:
A. Buğrahan Tuncer -Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes
Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes
Erten Gazi - Anadolu Efes
Akif Egemen Güven - Anadolu Efes
Kartal Özmızrak - Bahçeşehir Koleji
Erkan Yılmaz - Bahçeşehir Koleji
Furkan Haltalı - Beşiktaş JK Icrypex
Egehan Arna - Beşiktaş JK Icrypex
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
J. Metecan Birsen - Fenerbahçe Beko
Şehmus Hazer - Fenerbahçe Beko
Onuralp Bitim - Frutti Extra Bursaspor
Sadık Emir Kabaca - Galatasaray Nef
Berkan Durmaz - Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar - Tofaş
Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş
Yiğit Arslan - Tofaş
Berk Demir - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD
Sertaç Şanlı - FC Barcelona / İspanya
Alperen Şengün - Houston Rockets / ABD
Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD