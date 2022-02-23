FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı bu müsabaka öncesi İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Takımımız, 25 Şubat Cuma günü TSİ 19.00’da deplasmanda oynayacağı Yunanistan maçı öncesinde başantrenör Orhun Ene yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.
12 Dev Adam'ın Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti.
A Milli Basektbol Takımımız, Yunanistan maçı için 24 Şubat Perşembe günü saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Yunanistan’ın başkenti Atina’ya hareket edecek.