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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Kanada’nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 02.35’te başlayacak. Müsabaka, NTV’den canlı yayımlanacak.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 09:55 Son Güncelleme:
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Takım , elemelerde yer aldığı B Grubu’ndaki ilk maçında Uruguay’ı 95-86, ikinci maçında Çekya’yı 87-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Yunanistan ise A Grubu’ndaki ilk maçında Kanada’ya 97-91 yenilirken, ikinci maçında Çin’i 105-80 mağlup ederek grup ikincisi olarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final maçlarını kazanacak takımlar, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05’te finalde karşılaşacak.

Yunanistan ile 65. randevu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, daha önce Yunanistan ile 64 müsabakada karşı karşıya geldi.

İki ülke takımları arasında oynanan maçların 26’sını Türkiye, 38’ini ise Yunanistan kazandı.

Ay-yıldızlı takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936’da Yunanistan ile oynadı. İstanbul’da yapılan ikili temas mücadelesinde Türkiye, rakibini 49-12’lik skorla mağlup etti.

AA

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