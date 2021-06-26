A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada’daki ilk antrenmanını başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirirken çalışmada kamp kadrosuna dahil olan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.