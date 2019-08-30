A Milli Erkek Basketbol Takımı, Japonya maçını bekliyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda Japonya ile yapacağı karşılaşmaya odaklandı.

Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Japonya maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Her şey yolunda, ilk maçımız en önemli maçlarından biri, ona motive olmuş durumdayız." dedi.

Kampın dışında uzun bir maratondan geldiklerini vurgulayan Tunçeri, "Burada iki senelik emek var. Burası için nice elemelerden geldik, bu maçlar için geldik. İyi dönem de geçirdik. Sakatlıklarımız oldu ama yapacak bir şey yok, işin doğasında var." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Tunçeri, Scottie Wilbekin’in sakatlığının sürdüğünü hatırlatarak, "Scottie’nin ufak demeyelim ama ciddi denemeyecek kadar sıkıntısı var. Gün gün takibini yapıyoruz. Kendini daha iyi hissediyor. Maça kadar bekleyeceğiz. Maç aralarında boş günümüz var, ona göre takip edececeğiz. Onun dışında pek sıkıntımız yok." diye konuştu.

Dünya Kupası’ndaki ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çeken Tunçeri, "Japonya ters takım, son zamanların yükselen ekibi. Karşılaşma çok zorlu olacak. Birkaç haftadır onlara ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Çocuklar hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Kendilerine hedef konusunda sürekli sorular geldiğini hatırlatan Tunçeri, "Tabii ki olimpiyata gidebilmek için kendimizi ilk sekize atmak istiyoruz. Bunlar için henüz çok erken. Bir Japonya maçını kazanalım, ondan sonrasına bakacağız." şeklinde konuştu.

Cedi Osman: "Uzun zamandır bunun için çalışıyoruz"

Milli basketbolcu Cedi Osman da iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Hazırız, sadece maçın başlamasını bekliyoruz. İnşallah Dünya Kupası’na galibiyetle başlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya karşılaşmasının ciddi olacağına dikkati çeken Cedi Osman, "Sonuçta uzun zamandır bunun için çalışıyoruz." grubun ikinci maçındaki rakipleri ABD konusunda, "ABD maçı zor olacak. Hedef maçı değil, çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Doğuş Balbay: "Yetenekli oyuncuları var"

Milli takımın tecrübeli oyuncularından Doğuş Balbay ise son antrenmanlarda Japonya’yı daha fazla analiz ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Oyuncuları belki yakından tanımıyoruz ama yaptığımız toplantılarla daha ince ayrıntılara girerek, tüm oyuncuların nerede ne yaptığını değerlendiriyoruz. Japonya takımının açık sahada ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendik. Şu anda dersimize çalışıyoruz, umarım maç saatine kadar en hazır şekilde tüm analizlerimizi yaparız. Önemli olan bugün ve yarınki antrenmanda uyguladığımız sistemi sahaya yansıtmak."

Japonya’nın fazla bilinmediğini kaydeden Doğuş, "Japonya’nın çok fazla başarısı var mı bilmiyorum. Basketbol bakımından duyulmuş bir ülke olmayabilir ama gerçekten yetenekli oyuncuları var, hiç hafife alınacak gibi değil. Onun ciddiyetindeyiz. Maçın başında işi sıkı tutmamız gerekiyor. Hafife alırsak bu tür takımlar kazanacak yetenekte kapasiteye sahip. O yüzden çok ciddi şekilde maça başlamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Oyunculardan Metecan Birsen ise yüzde yüz kapasiteyi ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Şampiyonaya iyi başlamak istiyoruz. Her maç zor olacak ama adım adım devam etmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA