A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin yolcusu

Çin’in ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyonun son hazırlık maçlarını bu ülkede oynayacak.

20 Ağustos 2019, Salı 01:45
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin yolcusu

İstanbul’daki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek milli takım, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 01.25’te Çin’e gidecek ve organizasyon öncesi son turnuva maçlarını yapacak.

İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Şanghay’a gidecek milli takım, buradan Suzhou kentine geçecek. Suzhou’da 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Atla Challenge Turnuvası’na katılacak milliler, bu karşılaşmaların ardından Dünya Kupası’nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay’a dönecek.

Milli takım, 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda E Grubu’nda ABD, Japonya ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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