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A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor

01 Ağustos 2019, Perşembe 17:02
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL, (DHA)- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, Slovenya kampının ardından İstanbul'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan milli takım, Slovenya kampının ardından İstanbul'da başladığı çalışmalarında günü tek antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma yaptı. Milliler, antrenmanda beşe beş hücum ve savunma düzenleri üzerine çalıştı.

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