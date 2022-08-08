A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı

Ay Yıldızlılar, İtalya’nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Türkiye, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.

Milliler, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan Türkiye, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

DHA