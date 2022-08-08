A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Bormio kampını tamamladı.
Ay Yıldızlılar, İtalya’nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Türkiye, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.
Milliler, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan Türkiye, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.
DHA