Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde Slovenya ve İspanya ile oynayacağı son iki maç için Ankara'da kampa girdi. 12 Dev Adam, Ankara Spor Salonu'ndaki ilk antrenmanı öncesinde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ve milli basketbolcu Semih Erden, antrenmanın öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HALUK YILDIRIM: İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, TBF CEO'su Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ın vefat haberinden duyduğu üzüntüyü paylaştıktan sonra şu ifadeleri kullandı: "Bugün toplandık ve az sonra ilk idmanımızı yapacağız. Dünya Kupası elemelerinde Cuma akşamı Slovenya ve ardından da Pazartesi akşamı deplasmanda İspanya ile karşılaşacağız. Bunların ikisi de resmi müsabaka. İki maçı da kazanmak istiyoruz. FIBA Dünya Sıralaması'nda 17'nci sıradayız. Hedefimiz ilk 10'a girmek. Önemli bir maç bizi bekliyor. Ankaralı basketbol severler bizleri her zaman destekliyor. Bir kere daha Ankaralı basketbol severlere teşekkür ediyoruz. Cuma akşamı veda gibi, Çin'e gitmeden önce son kez seyircimizin önüne çıkacağız. İnşallah kazanıp mutlu bir şekilde gideceğiz. 14 kişilik kadromuzda iki oyuncumuz Anadolu Efes'te kaldı. Anadolu Efes, Olympiakos ile karşılaşacak. Doğuş Balbay ile ilgili daha önce Alper Yılmaz ile görüşmüştük. Kupa maçından sonra Anadolu Efes ile kalacaktı. Kendisi Olympiakos maçını oynadıktan sonra bize katılacak. Ama dünkü Türkiye Kupası final maçında yabancı oyuncuları da sakatlanınca Metecan ile ilgili istekleri oldu. Biz de uygun gördük. Metecan ve Doğuş, Olympiakos maçından sonra cuma günü bizimle olacak."

UFUK SARICA: İSPANYA'YI YENEREK GRUP LİDERİ OLMAK İSTİYORUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, grup liderliği hesabı yapmanın mutluluk verici olduğunu söylerken, "Bitime iki maç kala Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemek ve artık grup liderliği hesapları yapmak mutluluk verici. Takım, idari kısım, başkan, yönetim kurulu, basketbol ailesi ve tüm camia için sevindirici bir başarı. Şimdi iki resmi maç oynayacağız. Bunlar hazırlık maçı değil. Sezonun yine çalkantılı bir dönemindeyiz; bazı oyuncularımız var, bazı oyuncularımız yok. Biz iki maçta da kazanmak için sahada olacağız. Cuma günü Slovenya'yı, sonrasında da İspanya'yı yenerek grup lideri olmak istiyoruz. Tabii ki Slovenya karşılaşması milli ve resmi bir maç ama bence burada hep birlikte bir kutlama da yapmalıyız. Bundan önce Ankara seyircisi salonda bizlerle birlikte oldu. İnşallah yine kazanacağız ve hep birlikte kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

SEMİH ERDEN: GRUBU LİDER BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Semih Erden ise ilk defa rahatlamış olduklarını dile getirirken, "Yeni toplandık. Herkes Dünya Kupası'nı garantilemiş olmamızın heyecanını yaşıyor. İlk defa rahatlamış durumdayız. Bu çok önemli. İki maçımız var ve biz Dünya Kupası'nı garantiledik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Slovenya maçı taraftarımıza keyifli basketbol izlettirmek ve onlarla bu mutluluğu paylaşmak adına önemli. Tabii ki her maçı olduğu gibi Slovenya maçını da kazanmak ve galibiyeti taraftarlara armağan etmek istiyoruz. Grubu da lider bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.