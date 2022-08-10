1 Eylül-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımımız'da coach Ergin Ataman, TRT Spor'a röportaj verdi. Tecrübeli başantrenör, takımın son durumundan, hedeflere, Ömer Faruk Yurtseven krizinden, yıldız Shane Larkin'e kadar her konuda çok önemli açıklamalar yaptı.

İşte Ergin Ataman'ın röportajından satırbaşları:

'Turnuvayı 18 Eylül'de bitireceğiz'

"Grubumuzda, İspanya güçlü bir ekip. Onlarda da eksikler var, jenerasyon değişimindeler. Yine ev sahibi Gürcistan da çok tehlikeli bir ekip. Hedefimiz grubu ilk 2 içinde bitirmek. Türk sporseverlerin bizden beklentileri olduğunu biliyorum. 2010'daki dünya ikinciliğinden sonra maalesef madalyamız yok. Bize güvensinler, bu takım milli formayı en iyi şekilde temsil edecek. Biz bu takımı, herkesin destekleyeceği bir hale getirmek istiyoruz. Milli Takım ile bu turnuvada önemli bir misyonumuz var. İnşallah turnuvayı 18 Eylül'de (finalde) bitireceğiz."

'Ömer Faruk cevap bile vermedi!'

"Ömer Faruk Yurtseven'in gelmemesine çok üzüldüm ve şok oldum. İngiltere maçında kadrodaydı. Ondan önce de bizimle antrenman yaptı. Beni en çok kıran bize cevap vermedi. Bizi hep bir Amerikan menajerle muhatap etti. Onun için bu sezonun çok önemli olduğunu, yazın orada antrenman yapacağını söyledi. Anlam veremedim bu karara. Diğer takımların NBA 'deki en iyi oyuncuları gelirken, Ömer Faruk için de bu bir fırsat olabilirdi. Bizim için de farklı bir oyuncuydu. Neden böyle bir karar aldığını anlamakta güçlük çekiyorum."

'Türk milletinden özür dilerse...'

"Genç bir oyuncu, kaybetmekten yana değilim. İleride hatasını anlayacağını ve arkadaşlarının yanına döneceğini düşünüyorum. Bir gençlik hatası yaptığını düşünüyorum. Ömer Faruk ancak gelir Türk milletinden özür dilerse o zaman bakarız. Bir borcu var. Sadece basketbol oynamak için burada değil, Türk bayrağını zirveye çıkarmak için buradayız. En büyük yaptırım, Türk halkının vicdani yaptırımıdır. Ben hiçbir zaman olmayanlara bakmam, olanlara bakarım hep. Elimdeki oyuncular da gayet iyi oyuncular. Ömer Faruk'un yerini başka bir oyuncu ile dolduracağız."

'Larkin koşa koşa geldi'

"Larkin ile sürekli irtibat halindeyiz. Onun her sezon sonrası tatildeyken bile bireysel idmanları var. O nedenle İtalya kampında ona izin verdik, o düzeni bozmadık. Hazır olarak geldi. Larkin çok istekli ve heyecanlı. İstanbul'da takıma katıldı. Bu hazırlık turnuvasında belki 1-2 maç kullanmayız ama sonrasında kadroya dahil olacak. Sistemi biliyor zaten, İngiltere maçında müthiş oynadı. Maçın net bir şekilde kazanılmasında skor anlamında büyük katkısı oldu. Bir Türk oyuncu gibi istekli. İlk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye forması giyecek. Normalde Larkin, Eylül ortasında gelirdi, ben endişeliydim hatta yine o zaman mı gelecek diye ancak koşa koşa geldi."