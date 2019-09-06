2019 FIBA Dünya Kupası’nda son 16’ya giden takımlar olimpiyat elemelerine katılmayı garantiledi. Son 16’ya kalan 7 ülke takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na direkt katılacak. 7 ülke takımı şöyle seçilecek....

En iyi dereceye sahip, Amerika ve Avrupa Kıtası’ndan 2’şer, Afrika, Asya ve Okyanusya Kıtası’ndan 1’er takım 2020 Tokyo biletini cebine koyacak. Son 16’ya kalan 9 ülke takımı ise olimpiyat elemelerine gidecek.

Olimpiyat elemelerinde toplam 16 takım mücadele edecek. Olimpiyat elemelerine giden 9 ülke takımına eklenecek 7 ülke ise, Dünya Kupası’ndaki klasman maçlarından gelecek.

Klasman maçlarında da kıtaların en iyi iki ülkesi olimpiyat elemelerine hak kazanacak. Buna göre Türkiye olimpiyat elemelerine kalabilmek için, klasmanda turunda Avrupa’nın en iyi iki takımından biri olmak adına; Almanya ve Karadağ arasından sıyrılmaya çalışacak.