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A Milli Basketbol Takımı’nın İspanya maçı biletleri satışta

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında İspanya ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 19:00
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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında İspanya ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların 29 Kasım Perşembe günü Ankara Spor Salonu’nda İspanya ile oynayacağı maçı izlemek isteyen taraftarların, biletlerini "www.mobilet.com" internet sitesi üzerinden temin edebileceği ifade edildi.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

6. kategori: 25 lira

5. kategori: 40 lira

4. kategori: 60 lira

3. kategori: 70 lira

2. kategori: 80 lira

1. kategori: 120 lira

VIP: 135 lira

Saha içi 2., 3. ve 4. sıra: 250 lira

Saha içi 1. sıra: 400 lira

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