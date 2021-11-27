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A Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya kadrosu belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

27 Kasım 2021, Cumartesi 19:57 Son Güncelleme:
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A Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya kadrosu belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Ay-Yıldızlı ekibin, 28 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın kadrosu şu şekilde: "A. Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Deshane Davis Larkin, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik."

DHA

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