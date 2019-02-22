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A Milli Basketbol Takımı’nda Slovenya maçı hazırlıkları sürüyor

2019 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını Ankara Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22 Şubat 2019, Cuma 01:09
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A Milli Basketbol Takımı’nda Slovenya maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda yarın Slovenya ile karşılaşacak.

A milliler, hazırlıklarını Ankara Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanın sadece son 15 dakikası basın mensuplarına açılırken, milli oyuncular açma-germe ve şut çalışması sonrasında idmanı tamamladı.

Anadolu Efesli Doğuş Balbay ve James Metecan Birsen takımlarının EuroLeague'de oynayacağı karşılaşma nedeniyle antrenmanda yer alamadı. Bu oyuncuların yarın takıma katılacağı öğrenildi.


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