A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız'da dizindeki sakatlık nedeniyle Porto Riko ve Venezuela maçlarında oynamayan Berk Uğurlu'nun dünkü Dominik Cumhuriyeti maçının ikinci yarısında sakatlığı nüksetti.

Maçtan sonra hastaneye götürülen genç basketbolcunun MR’ı çekildi.

Ersan iyileşti

Sakatlığı nedeniyle Venezuela maçında oynamayan Ersan İlyasova, Dominik’e karşı forma giydi ve 16 sayı üretti.

Wilbekin beklemede

El baş parmağındaki kapsülde sakatlığı bulunan Wilbekin, Venezuela’dan sonra dünkü maçta da riske edilmedi.

Devşirme basketbolcunun çok ciddi bir sorununun olmadığı, turnuvaya yetişeceği açıklandı.







