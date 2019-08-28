Çin'de Suzhou’daki turnuvayı bitiren 12 Dev Adam, bugün Dünya Kupası E Grubu maçlarını oynayacağı Şangay kentine hareket edecek.

Kara yoluyla Şangay’a geçecek olan Milliler, 1 Eylül’deki Japonya maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.







