Çin'de Suzhou’daki turnuvayı bitiren 12 Dev Adam, bugün Dünya Kupası E Grubu maçlarını oynayacağı Şangay kentine hareket edecek.
Kara yoluyla Şangay’a geçecek olan Milliler, 1 Eylül’deki Japonya maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
Çin'de Suzhou’daki turnuvayı bitiren 12 Dev Adam, bugün Dünya Kupası E Grubu maçlarını oynayacağı Şangay kentine hareket edecek.
Kara yoluyla Şangay’a geçecek olan Milliler, 1 Eylül’deki Japonya maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
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