A Milli Basketbol Takımımız, Şangay'a geçiyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu maçlarını oynayacağı Çin’in Şangay kentine hareket edecek.

28 Ağustos 2019, Çarşamba 05:57
- A +
A Milli Basketbol Takımımız, Şangay'a geçiyor

Çin'de Suzhou’daki turnuvayı bitiren 12 Dev Adam, bugün Dünya Kupası E Grubu maçlarını oynayacağı Şangay kentine hareket edecek.

Kara yoluyla Şangay’a geçecek olan Milliler, 1 Eylül’deki Japonya maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.


 


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...