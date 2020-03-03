A Milli, Basketbol Takımı 15.sırada

FIBA, erkek basketbolunda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın kura çekimi töreninin, 20 Mart 2020, Cuma günü TSİ 12.00’de, İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşeceğini açıkladı. FIBA, ayrıca, Tokyo 2020 öncesinde A Erkek Milli Takımları Dünya Sıralaması’nı da yayınladı. Türkiye A Erkek Milli Takımı 15’inci sıradaki yerini korudu.

Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri yine zirvede yer alırken, son dünya şampiyonu İspanya ikinci sırada, Avutralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

A Erkek Milli Takımları Dünya Sıralaması’nda ilk 15 sıra şu şekilde oluştu:

1 – ABD 781.6 puan

2 – İspanya 722.9 puan

3 – Avustralya 666.5 puan

4 – Arjantin 663,7 puan

5 - Sırbistan 661.3 puan

6 – Fransa 656.5 puan

7 – Yunanistan 647.4 puan

8 – Litvanya 635.2 puan

9 – Çekya 591.5 puan

10 – Brezilya 589.4 puan

11 – Rusya 585.4 puan

12 – İtalya 577.9 puan

13 – Polonya 567.6 puan

14 – Hırvatistan 522.4 puan

15 – Türkiye 513.2 puan

Sıralamada son sekiz yılın sonuçları dikkate alınırken, bu sıralama Tokyo 2020 Erkekler Basketbol Olimpiyat Oyunları kura çekiminde ülkelerin gruplara yerleştirilmesini belirlemek için kullanılacak.

Öte yandan, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde 23-28 Haziran 2020'de, Kanada'da, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak. Aynı ülkede gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor. Eleme müsabakaları, 4 ayrı şehirde; Kanada, Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'ın (Belgrad) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.



