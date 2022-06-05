A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki ikinci maçında 7 Haziran'da Litvanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bu ülkenin başkenti Vilnius'a gitti.

A Millî Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla yaklaşık 2,5 saatlik uçuşun ardından Vilnius Havalimanı'na geldi. Kafileyi havalimanında karşılayan T.C. Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan, TFF Başkanı Servet Yardımcı'ya çiçek verdi. A Millî Takım kafilesinde, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Üniversite öğrencisi olan bir grup Türk ve Litvanyalı futbolsever de A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve oyuncularımızdan imza alıp, kendileriyle fotoğraf çektirdi.

Otobüsle konaklayacağı otele geçen Ay-Yıldızlılar, daha sonra yarın TSİ 18.30'da gerçekleştirilecek antrenman öncesinde istirahate çekildi.