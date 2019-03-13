A klasman hakemlerine VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi.

13 Mart 2019, Çarşamba 21:39
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A klasman hakemlerine VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyona, MHK Başkanı Sabri Çelik ve başkan vekili Mustafa Çulcu da katıldı.

Eğitimde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu ile Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek tarafından dersler verildi. VAR sistemiyle ilgili temel bilgilerin verildiği eğitim, video operasyon odasında yapılan simülasyon çalışmalarıyla sona erdi.

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