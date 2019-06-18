A Bayan Milli Takımımız, Belçika’ya 3-1 mağlup oldu

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, Ankara etabının açılış maçında bugün (18 Haziran 2019, Salı), Belçika’yı konuk etti.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede Millilerimiz, rakibine 27-25, 24-26, 21-25 ve 23-25‘lük setlerle 3-1 mağlup oldu ve Milletler Ligi’ndeki 3. mağlubiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi’ndeki puan durumuna ulaşmak için tıklayınız.

Millilerimizde Meliha 15 sayı takımımızın en skorer oyuncusu olurken; ona Ebrar 10, Gözde ve Fatma 9’ar sayı ile eşlik etti.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çek Cum.), Mohammad Shahmiri (İran)

TÜRKİYE: Meliha, Ebrar, Fatma, Zehra, Cansu, Yasemin, Simge (L) (Ezgi, Şeyma, Aslı, Meryem, Gözde)

BELÇİKA: Herbots, Van Gestel, Grobelna, Sobolska, Janssens, Van de Vyver, Guilliams (L), Valkenborg (L) (Stragieri Goliat)

SETLER: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25

SÜRE: 124 dakika (31, 34, 29, 30)