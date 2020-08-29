Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 96 yaşındaki Hasibe Yavuz, ileri yaşına ve tansiyonuna rağmen hastalığı atlatmayı başardı. Yavuz, hastaneden kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde ayrıldı.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yavuz, "Allah'a şükür gitti. Önce Allah'ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk. Ben sizden çok memnunum. Allah ne dileğiniz varsa versin." ifadelerini kullandı.

Hasibe Yavuz'un oğlu Ayhan Yavuz, annesini hastaneye getirdiklerinde durumunun iyi olmadığını belirterek, "Burada gerçekten hemşireler, doktorlar, temizlikçisine kadar herkes çok ilgilendi. Çok teşekkür ediyoruz. Annemin 24 saat hiç peşini bırakmadılar." dedi.

Yavuz, annesinin koronavirüse nasıl yakanlandığı konusunda şunları söyledi:

"Annem hep evde, hiç çıkmaz. Rahatsızlanınca hemen getirdik. 8 gündür buradayız. Annem de toparladı kendisini. Allah'a şükrediyoruz. Hiçbir rahatsızlığı yok. Akşama kadar tespih çeker, namazında herkese dua eder. Evden bir yere çıkmaz. Ağabeylerimin evindeydi, rahatsızlık onlardan geçti deniyor."