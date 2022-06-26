19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele vereceği Gazi Koşusu öncesinde bir resepsiyon düzenlendi. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Organizasyonda ünlü sanatçı Sertab Erener de bir konser verdi.

Organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, "Güzel bir gece oluyor. Yarın 'Atçılığın bayramı' diye tabir ettiğimiz bir gün. Tüm atçıların tek hayali, bu kupaya sahip olmak, bu koşuyu kazanmak. Herkese başarılar diliyorum. At sahiplerinin, ilgililerin ellerine sağlık. İnşallah yarın hep beraber kazasız, belasız, çok güzel bir yarış seyrederiz" ifadelerini kullandı.

Adalı, Covid-19 salgını sonrasında yarışseverlerin kısıtlama olmadan Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alabileceklerini hatırlatarak, "Çok büyük bir talep var. İnşallah yarın Veliefendi Hipodromu'na sığmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

96'ncı Gazi Koşusu, bugün (26 Haziran Pazar) saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. (DHA)







