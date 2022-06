Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulacak 96. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Pazar günü saat 17.15'te gerçekleştirilecek koşu öncesi Veliefendi Hipodromu’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda yarışmacı jokeyler de hazır bulundu. Gazi koşusuna geçmiş yıllarda damga vuran isimlere plaket verildi.

Ahmet Çelik: “Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyorum”

Yarışacak tüm jokeylere başarılar dileyen Gazi Koşusu’nun son 7 senedeki kazananı Ahmet Çelik, “Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu yarışın heyecanını bir kez daha yaşayacağız. Son iki gün kaldı ve yine heyecan artarak devam ediyor. Tüm jokey arkadaşlarıma kazasız belasız bir yarış temenni ediyorum. Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyorum. Bu yarışı daha önce 7 kez üst üste kazanmak bize nasip olmuştu. Bu sene yine iddialıyız. 4-5 at dışında tüm atların şansının birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Kısmet kimin yanındaysa onun kazanacağını düşünüyorum. Şimdiden tüm yarışacak arkadaşlarıma hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Selman Taşbek: “Biz atçıların en büyük günü Gazi Koşusu’dur”

Geçmiş dönemlerde Gazi Koşusu şampiyonluğu bulunan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selman Taşbek de, “Türkiye’deki at yarışı sevgisi çok büyük. Ben burada doğdum, benim doğum yerim burası diyebilirim. 58 yaşındayım, 3-4 yaşımdan beri her şeyi hatırlıyorum. Biz atçıların en büyük günü Gazi Koşusu’dur. En büyük sevinçlerimizi en büyük üzüntülerimizi bu koşuda yaşarız. Yıllar içerisinde burada yaşadığım anlar her anıyla benim için çok kıymetli zamanlar. Bu pazar bence oldukça büyük bir katılımın sağlandığı coşkulu bir koşuya tanıklık edeceğiz. Pandemi sebebiyle 2 yıldır seyircisiz olarak koşulan Gazi koşusu bu sene tahminimce 30 binin üzerinde bir katılımla koşulacak. Ayrıca bugünde oldukça kıymetli anılar paylaşmak adına oldukça manidar bir toplantı oldu. Eski jokeylerin unutulmayıp plaket ile onurlandırılması oldukça güzel bir andı. Ahmet Çelik bence bu senede en iddialı jokeylerden bir tanesi olacaktır. 7 kez bu yarışı üst üste kazanarak oldukça önemli ve bence tekrar edilemeyecek bir başarıya ulaştı. Benim de favorim bu sene Ahmet Çelik. Tabii ki diğer jokey arkadaşlarımda kıymetli birer koşucu, umarım güzel bir yarış izleyeceğiz. Hepsine başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

