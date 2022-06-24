96. Gazi Koşusu, pazar canlı yayınla Demirören Medya TV kanallarında
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu bu pazar saat 17.15’ten itibaren Demirören Medya bünyesinde yer alan Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV’den canlı yayınlanacak.
Son 7 yıldır Ahmet Çelik’in kazandığı Gazi Koşusu’nda bu sezon kimin kazanacağını merakla beklenirken, 22 safkan Türk atçılığının en prestijli yarışını kazanmak için mücadele edecek. Yarışın favorilerinden Final Dance isimli safkan Halis Karataş ile start alırken, Ahmet Çelik Zala Bey isimli safkanla, Gökhan Kocakaya’da Sigoş isimli safkanla mücadele edecek. Genç yetenekler Vedat Abiş ve Görkem Özçelik’in ilk kez start alacağı 96. Gazi Koşusu saat 17.15’te başlarken, Demirören Medya TV Kanalları Kanal D, CNN Türk, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve TAY TV’den canlı ekrana gelecek.