95 yıl sonra özlem bitiyor

Göztepe Spor Kulübü ve İzmir, yeni bir spor ve yaşam merkezine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Türk futbolunun çınarı Göztepe’nin 95 yıllık tarihindeki ilk evi olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, bugünkü Beşiktaş maçıyla kapılarını açıyor. Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 yenen Sarı- Kırmızılılar, 19’uncu haftada bugün oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni mabedinde ilk kez taraftarlarının önüne çıkacak.