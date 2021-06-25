Yarışseverlerin yanı sıra tüm halkın büyük ilgi gösterdiği mücadelede tek adres her yıl olduğu gibi bu yıl da FANATİK Hipodrom olacak.

7 yazarıyla Gazi Koşusu’nu yorumlayacak FANATİK Hipodrom’da safkanların galopları, istatistikleri, orijinleri, kazançları, tek tek yorumları ve son form durumları ile editör Cem Boşgelmez’in puanlaması ve kapak tahminleriyle heyecan fotofinişe kadar yaşanacak.

Son 6 yılda üst üste Gazi Koşusu’nu kazanan jokey Ahmet Çelik bu yıl da favorilerden BURGAS isimli safkana binerken birinciliğe uzanması halinde üst üste 7 birincilikle kendi dünya rekorunu daha da ileriye götürecek.

D-Smart’tan canlı olarak ekrana gelecek mücadele için adeta nefesler tutulurken bu büyük derbinin öncesi ve sonrası yine FANATİK’in tüm medya kanallarında büyük yer bulacak.

İŞTE FANATİK’İN GAZİ YAZARLARI

* HAKAN CANTINAZ

* ERAY BALCI

* TOLGAHAN İMAL

* İSMET DEMİR

* GÖKHAN YALÇINKAYA

* OSMAN YILMAZ

* AHIR CASUSU HİT