İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulacak 95. Gazi Koşusu’na katılacak atlar belli oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 95 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu’nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.

95. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

1 Anadolu Aslanı - G. Emre İçer - Mehmet Kaya

2 Brave Gladiator - Hakan Saner - Hüseyin Şimşek

3 Burgas - Sanem Kahraman - Ahmet Çelik

4 Fiero Mio - Muammer Kitapçı - Sadettin Boyraz

5 Giant Dream - Esra Atman - Mustafa Çiçek

6 Gülüm Osman - Haci İpek - Hışman Çizik

7 Just Unique - Ayşegül Kurtel - Ayhan Kurşun

8 Kafkas Beyi - Burhan Şen - Nurettin Şen

9 King Jackson - Serkan Aydın - Mertcan Çelik

10 Malkoçhan - Mehmet Cahit Malkoç - Akın Sözen

11 Mamba Forever - Lale Melek Atman - Halis Karataş

12 Megaloman - Adnan Türkoğlu - Kadir Tokaçoğlu

13 Overlord - Duygu Fatura - Tolga Yıldız

14 Real Runner - Melis Kurtel Emin - Gökhan Kocakaya

15 Red Luck - Alp Şemsettin Evcimen - Müslüm Çelik

16 Runner of Darkness - Murat Bayar - Vahdettin Kaplan

17 Skyline - Taylan Arslan - Barış Kurdu

18 Strong Legs - Sema Ulaş - Nevzat Avci

19 Turgutlu Efesi - Hakan Özcan - Onur Öztürk

20 Villager Song - Deniz Kurtel - Gökhan Gökçe

21 İllüzyon - Ahmet Kurt - Özcan Yıldırım

22 Break the Chain - Günsen Soyupak - Adem Aslan