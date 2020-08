Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu yarın saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. 94. kez yapılacak yarışa 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak.Hayatları boyunca Gazi Koşusu’nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.

Koşu koron virüs salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapılacak.

İlk İhsan Atçı, son Ahmet Çelik kazandı

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı The Last Romance adlı at birinci oldu.

Gazi Koşusu’nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22’lik zamanıyla yaptı.

Üst üste en çok kazanan Ahmet Çelik

Bu senede yarışacak jokeylerden olan Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu’nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu’nu 'Graystorm' ve 91. Gazi Koşusu’nu 'Piano Sonata' ve 92. Gazi Koşusu’nu 'Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu’nu 'The Last Romance' adlı safkan ile üst üste 5 kez kazandı.

En fazla şampiyon Mümin Çılgın

Gazi Koşusu’nda en fazla birinci olan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene De Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) safkan ile kürsünün en tepesinde yer aldı.

Halis Karataş 6 kez şampiyon oldu

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, daha önce 'Bold Pilot' (1996), 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.

Dağıtılacak ödüller

Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL olurken, ikinciye 700 bin TL ve üçüncüye 350 bin TL olarak belirlendi. Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 455 bin 250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL’lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2 milyon 958 bin 375 TL olacak.

94. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1 - Call To Victory - Ahmet Çelik

2 - Coach - Ayhan Kurşun

3 - Çakalınoğlu - Sadettin Boyraz

4 - Dembe - Mertcan Çelik

5 - Full Throttle - Mehmet Kaya

6 - King Man Go - Gökhan Gökçe

7 - Kingsman - Hışman Çizik

8 - Lord Of Game - Gökhan Kocakaya

9 - Powerman - Özcan Yıldırım

10 - Premium Mover - Mustafa Çiçek

11 - Sozopol - Mehmet Akyavuz

12 - Upper Cut - Akın Sözen

13 - Vernazza - Halis Karataş

14 - Zabun - Tolga Yıldız

15 - Prior - Müslüm Çelik

Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA) -