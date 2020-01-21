934 kilometrelik çözüm arayışı!

4 OCAK’TA Hatayspor’un U-16 takımı futbolcularını taşıyan otobüs, Ç.Rizespor deplasmanına giderken kaza geçirmişti. Bu kazada hafif yaralar olmuştu. Kazadan sadece 16 gün sonra bu kez Sivasspor U14-U15 takımlarının futbolcularını taşıyan otobüs Hatay deplasmanı dönüşünde kaza yaptı. 7 kişi yaralandı. Ocak ayında altyapı takımlarını taşıyan otobüslerin iki büyük tehlike anlatması gündeme Elit ligleri getirdi. U-14 Elit Ligi, 4 gruptan oluşuyor. İlk üç gruba baktığımızda takımların bölge dağılımı oldukça sağlıklı. Ancak, 4. gruptaki takımlar arasındaki deplasman mesafeleri oldukça fazla.

U15-U16 TAKIMLARI AYNI GRUPTA

4. Grupta Sivaspor, Trabzonspor, Rizespor. Malatyaspor, Gaziantep, Hatayspor, Giresunspor, Erzurumspor ve Adanaspor yer alıyor. 4 Ocak’taki kazada Rize’ye giden Hatayspor’un U16 takımı tam 934 Km yol yapmak zorunda kaldı. Hatayspor’un U16 takımı yaklaşık 12 saat yolculuk yaptı. 20 Ocak’taki Sivas U14-U15 takımlarının futbolcularını taşıyan otobüs Hatayspor deplasmanı dönüşünde ise 478 Km yol yapmak mecburiyetinde kaldı. U14 Ligi gibi U15-U16 takımlarında aynı gruplarda mücadele ediyor. Böylece bir otobüs en az iki takımı taşıyor.

BU KADAR YOL YAPMAMALILAR

Kulüp yönetimleri bu sorunun çözümü için TFF’ye öneriler hazırlıyor. Sıradaki Kulüpler Birliği toplantısında bu konu masaya yatırılacak. TFF Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da Elit ligleri ilgili çalışmalar da yapıyor. Konu ile ilgili görüş aldığımız altyapı hocaları ise “14-16 yaşındaki çocukların 900 Km yol yapmamaları gerekiyor. Bu çocuklar aynı zamanda eğitimlerine devam ediyor. Yolculuklar çocukları etkiler. Bölgesel Akademiler kurulması gerekiyor. Yapısal bir sorun var. Bunu çözmeliyiz” diye konuştu.

Kaynak: Akşam