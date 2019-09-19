900 bin Euro kasaya

Devler Ligi’nde galibiyetlere ise 2 milyon 700 bin Euro veriliyor. UEFA, ayak bastı parası olarak 15 milyon 250 bin Euro ödüyor. Bir üst tura çıkanlara 9 milyon 500 bin Euro daha verilecek. Çeyrek finale 10 milyon 500 bin Euro, yarı finale 12 milyon Euro, finale 15 milyon Euro, kazanana ise 4 milyon Euro daha bonus ödenecek. Galatasaray ayrıca yayın geliri ve UEFA sıralamasına göre başarı bonusu da kasasına koyacak.