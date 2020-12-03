Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl rekor sayıda başvuru geldi. Bakanlık, kişi ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 4 binin üzerinde proje başvurusundan 765 tanesine, 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek vererek, toplam 90 milyon TL proje desteği sağlayacağını açıkladı. Proje destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, ihtiyaçlara yönelik öncü bir rol üstlenmek isteyen, dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden bütün gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına çıktıklarında 35 milyon TL olarak açıkladıkları desteği gelen yoğun talep üzerine 90 milyon TL’ye yükselttiklerini kaydetti.

4 binin üzerinde başvuru, 765 projeye destek

Bakan Kasapoğlu, bu yıl Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına 4 binin üzerinde rekor sayıda başvuru geldiğini, bu projeler içerisinden ise 765 projeye destek vereceklerini bildirdi. Program kapsamında; 765 projeye 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek verilerek toplam 90 milyon TL proje desteği sağlanacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Çevre ve Hayvanların Korunması olmak üzere 8 başlıkta çağrıya çıktıklarını hatırlattı. Bakan Kasapoğlu ayrıca "Gençlerimize, ’Fikir senden, destek bizden’ diye seslenerek, fikrin varsa gel diyoruz. Gençlerimize gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak desteklerimiz sürecek. Fikri olan gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isterim" dedi.



