90 dakikanın yerine 80 dakika

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'nin üst düzey yöneticisi Gordon Taylor, sezonun devamı hakkında öneri sundu. BBC kanalının radyosuna konuşan Taylor, futbolcuların uzun bir aranın ardından sıkışık bir takvimde sezonu bitirmeye çalışacaklarına dikkat çekti. Taylor, "Maçları 45 dakika yerine 40 dakikalık iki devre halinde oynatabiliriz. Tarafsız ve seyircisiz sahada, 5 oyuncu değişikliği de gündemde" dedi. Premier Lig'in 8 Haziran'da başlaması planlanıyor.