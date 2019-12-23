9 yıllık hasret

Bordo-Mavililer, Konya’da galibiyete hasret... Yeşil-Beyazlı ekip, Trabzonspor’u konuk ettiği son 6 lig maçında rakibine mağlup olmadı. Konya kritik maçlardan 2 galibiyet, 4 beraberlik çıkarırken, Fırtına rakibine karşı son galibiyetini 2010-2011 sezonunda 2-1’lik skorla aldı. Söz konusu sezonda da İç Anadolu temsilcisi, ligden düşmüştü. Yeşil-Beyazlılar’a karşı deplasmandaki son zaferini 9 yıl önce yaşayan Fırtına bu akşam kötü seriye son vermek için sahaya çıkacak.

15 maçta 1 kez...

Maç öncesinde Konya’nın da iç sahadaki ilginç istatistiği dikkat çekiyor. İç Anadolu ekibi, taraftarı önünde oynadığı son 15 Süper Lig sınavında sadece 1 kez 3 puana uzandı. O tek galibiyet de ligin 6. haftasında 9 kişi kalan Kayserispor karşısında geldi. Geride kalan 14 mücadelede 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Konya, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.