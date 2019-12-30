9 yılın en iyi Trabzonspor'u

Devreyi 32 puan ile kapatan Bordo-Mavililer, son 9 yılın en iyi performansına imza attı. Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonu yaşadı.

30 Aralık 2019, Pazartesi 06:01
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9 yılın en iyi Trabzonspor'u

Kayserispor galibiyetiyle birlikte devrenin ilk yarısını kapatan Trabzonspor, ikinci yarı öncesinde toplamda 32 puana ulaştı. Aynı zamanda bu sayı, Karadeniz ekibi için bir milat oldu. Ünal Karaman’ın öğrencileri, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonun altına imzasını attı.

Moraller tavan Son 9 sezonun en iyi performansını sergileyen Fırtına, 2012-13’te 24, 2013-14’te 27, 2014-15’te 26, 2015-16’da 24, 2016-17’de 21, 2017-18’de 29, 2018-19’da ise 29 puan toplamıştı. 9 yılın en iyi performansına ulaşan Bordo- Mavililer’de futbolcuların devre arası kampı öncesinde oldukça moralli olduğu öğrenildi.

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