Kayserispor galibiyetiyle birlikte devrenin ilk yarısını kapatan Trabzonspor, ikinci yarı öncesinde toplamda 32 puana ulaştı. Aynı zamanda bu sayı, Karadeniz ekibi için bir milat oldu. Ünal Karaman’ın öğrencileri, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonun altına imzasını attı.

Moraller tavan Son 9 sezonun en iyi performansını sergileyen Fırtına, 2012-13’te 24, 2013-14’te 27, 2014-15’te 26, 2015-16’da 24, 2016-17’de 21, 2017-18’de 29, 2018-19’da ise 29 puan toplamıştı. 9 yılın en iyi performansına ulaşan Bordo- Mavililer’de futbolcuların devre arası kampı öncesinde oldukça moralli olduğu öğrenildi.