9. Sea To Sky Enduro Yarışları’nın dağ etabını Wade Young kazandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 9. Sea To Sky Enduro Yarışları’nın dağ etabını Güney Afrikalı sporcu Wade Young kazandı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen 27 ülkeden 193 sporcunun mücadele ettiği yarışın dağ etabı Çamyuva sahilinde başladı, Tahtalı Dağı zirvesinde sona erdi.

Şampiyonluk için büyük mücadele veren sporcuları, çok sayıda yerli ve yabancı izleyici takip etti.

Dağ etabıyla tamamlanan yarışlarda, Güney Afrikalı Wade Young birinci, İspanyol Mario Roman ikinci, Alfredo Gomez ise üçüncü oldu.