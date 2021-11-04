9 maçtır kazanamıyor

Seria A'da daha önce 1 kez karşı karşıya gelen iki ekibin rekabetinde Cuiaba'nın 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Cuiaba'nın 3 golüne Chapecoense 2 golle karşılık verdi.

Lig tablosu

Geride kalan 29 haftanın sonunda Cuiaba 8 galibiyet 14 beraberlik 7 yenilgi ile 38 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Chapecoense ise 1 galibiyet 10 beraberlik ve 18 yenilgi ile ligde 20. sırada.

Eksikler

Cuiaba takımında Auremir ve Yesus Cabrera sakatlığından dolayı Chapecoense ekibinde Vagner, Tiepo sakatlıktan, Keiller kart cezası nedeni ile mücadelede forma şansı bulamayacak.

Takım Serileri

Cuiaba'nın evinde oynadığı son 4 maçta 2,5 gol barajı aşılmazken Cuiaba son 3 iç sahadaki maçlarda kalesini gole kapattı. Chapecoense son 4 deplasman maçında sahadan puan ya da puanlarla ayrılamadı.

Oran Analizi

Cuiaba'nın maçlarında 3.5 üst oranı 2.75 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt biterken, Chapecoense için ikinci yarı galibiyetine 4.5 oran verildiği toplam 6 maçta hiç kazanamadı.

Beklenti

Düşme hattının 8 puan önünde bulunan Cuiaba, Atletico Mineiro'ya 2-1 yenildikleri maçtan sonra lig maçında evinde Bragantino'yu 1-0 yendi.

Chapecoense sahada varlık gösteremediği Corinthians deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı ve ligde 9 maçtır galip gelememe serisine sahip.

Takımların oynanan maçlarına, takım serilerine ve oran analizine baktığımızda Cuiaba galibiyete yakın olan taraf.