Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe ’ye konuk olan Beşiktaş , rakibini 2-0’lık skorla geçti. Karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynayan Beşiktaş, İzmir’den 3 puanla döndü. Siyah-Beyazlılar’a 3 puanı getiren golleri 27’de Cyle Larin ve 32’de Josef de Souza kaydetti. Beşiktaş’ta 19’da Valentin Rosier ikinci sarı karttan ve 37’de Josef de Souza, Göztepe’de ise 75’te Adis Jahovic kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Beşiktaş 58 puana yükseldi. Daha önce Süper Lig’e veda eden Göztepe ise 28 puanda kaldı. Kara Kartal’ın genç isimleri Emre Bilgin ve Emirhan İlkhan, ilk 11’de başladıkları mücadelede ortaya koydukları performanslarla göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, ligdeki son maçlarına bu hafta Vodafone Park’ta Konyaspor karşısında çıkacak.

Deplasmanda 5. galibiyet

Süper Lig’de bu sezon dış saha maçlarını tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Dış sahada 23 puan toplayan Beşiktaş, 24 gol atıp kalesinde 25 gol gördü. Dış sahada Kayserispor’un ardından Göztepe’yi mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez deplasmanda üst üste kazandı.