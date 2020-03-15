9 kişiyle zafer

17 Ocak’ta Ankaragücü’nü mağlup eden ve sonrasında 3 puanı bir arada göremeyen Konyaspor, hayata döndü. Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 5. maçta zafere ulaşan Yeşil-Beyazlılar, unutulmaz bir galibiyet kazandı. Bajic’in golüyle öne geçen Anadolu Kartalları, ikinci yarıda önce Skubic sonra Ömer Ali’nin atılmasıyla şok yaşadı. Ancak pes etmedi. Kalesini iyi savunan, müthiş bir efor sarf eden Konyasporlular’da, son düdüğün ardından büyük sevinç vardı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, “Oh be” diye haykırırken, futbolcular da havalara uçtu.

Sevinç gözyaşları...

Konyasporlu bazı oyuncuların sevinç gözyaşları döktüğü dikkatlerden kaçmazken, bu galibiyetle birlikte Yeşil-Beyazlılar derin bir nefes aldı. 7 hafta yani tam 58 gün sonra zafere uzanan Konyaspor, ligde kalma yolunda rahatladı. Puanını 26’ya çıkartan Konyaspor, evinde de tam 9 maçtır kazanamıyordu.

Bajic’ten hayat öpücüğü

Yeni Malatya deplasmanında geçtiğimiz hafta penaltıdan ağları havalandıran ve aylar sonra gol atan Konyaspor’un forveti Bajic, dün de sahnedeydi. Yıldız forvet, Skubic’in asistinde şık bir vuruşla Fenerbahçe kalecisi Harun’u avladı. Bu vuruş, maçın tek golünü getirirken, ev sahibi altın değerinde 3 puan kazandı. 79. dakikada yerini Ali Turan’a bırakan Bajic’i hocası Bülent Korkmaz da kenara geldikten sonra tebrik etti.

Bajic: Gol attığım için mutluyum

Maçın ardından konuşan Bajic, “Önemli bir maçtı. Gol attığım için mutluyum. Çünkü atmam gerekiyordu. Fenerbahçe karşısında müthiş mücadele ettik. Sonuna kadar bu galibiyeti hak ettik. Konya şehrine gitsin bu galibiyet. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor” dedi.



