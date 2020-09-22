9 kişiyle müthiş direniş

Hatayspor daha 2. haftadan Süper Lig’in flaş takımı oldu...Sezonun ilk karşılaşmasında Başakşehir’i 2-0’lık skorla deviren ve müthiş bir giriş yapan Bordo-Beyazlılar, dün de Fenerbahçe’ye rakip oldu. Güney ekibi, transfer şampiyonu Fenerbahçe önünde belki hücumda etkisizdi ancak kalesini çok iyi savundu. Üstelik de 9 kişi kalmasına rağmen...Hatayspor’da önce takımın yıldız ismi Ribeiro 73. dakikada kırmızı kart gördü. 81’de ise Sackey, ikinci sarıdan atıldı. Her şeye rağmen zorlu Kadıköy deplasmanından beraberlikle ayrılan Hatayspor, 2. hafta sonunda 4 puana sahip.

‘Daha iyi olacağız’

Maçın ardından oyuncularını kutlayan genç teknik adam Ömer Erdoğan, “Fenerbahçe gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık. 9 kişi burada 1 puan almak çok değerli. Her geçen hafta daha iyi bir takım olacağız. Yeni kurulan bir ekibiz...Dolayısıyla ligin başında aldığımız puanlar gelecek adına önemli” dedi.



