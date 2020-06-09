9 Haziran Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 993 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 18 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 172.114'e yükseldi, can kaybı ise 4.729 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Bugünkü vaka sayısının 993 olduğunu belirten Bakan Koca, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.415.179 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 172.114 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.729 olduğu kaydedildi.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir.