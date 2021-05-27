9. Fetih Kupası bugün başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek organizasyon bu yıl 30’un üzerinde ülkeden 200’e yakın sporcunun mücadelesine sahne olacak.

Geleneksel ve modern birarada

Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan 9. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtımı da Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde düzenlendi. Toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.