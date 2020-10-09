Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.629 olduğunu belirten Bakan Koca, 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.402.342 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 332.382 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.722 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun



