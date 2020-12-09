9 Aralık Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 6.213 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 217 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 558.517'e yükseldi, can kaybı ise 15.531 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 6.213 olduğunu belirten Bakan Koca, 217 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 20.294.377 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 558.517 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 15.531 olduğu kaydedildi
Toplam vaka sayısı ise 31.712 olarak açıklandı
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: