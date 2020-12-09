Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 6.213 olduğunu belirten Bakan Koca, 217 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 20.294.377 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 558.517 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 15.531 olduğu kaydedildi

Toplam vaka sayısı ise 31.712 olarak açıklandı

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: