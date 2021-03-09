Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Turkish Open’da 46 ülkeden tüm kategorilerde toplam 1590 sporcu kayıt yaptırmış durumda. Yarın başlayacak organizasyonda, büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Turnuvanın ilk 3 gününde büyükler kategorisinde yapılacak müsabakalar, sporculara olimpik puan da kazandıracak. Pandemi şartları altında gerçekleştirilecek turnuvayla beraber tekvandoda Türkiye’de tam 13 ay sonra uluslararası bir organizasyon gerçekleştirilmiş olacak. Turnuva, gelecek ay düzenlenecek Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası öncesinde de büyük önem taşıyor.

“TÜRKİYE’YE KARŞI BÜYÜK BİR GÜVEN VAR”

Turnuva öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, “Koronavirüs nedeniyle son 1 yılda tekvando faaliyetleri tüm dünyada hemen hemen durdu. Son dönemde az daolsa bir kıpırdanma var. Ülkelerin yapmak istedikleri faaliyetler büyük bir titizlikle seçiliyor. Bu konuda ülkemize karşı büyük bir güven var. Tam 13 ay sonra uluslararası bir faaliyeti ülkemizde yapacağız. Hem gelecek ay yapılacak Avrupa şampiyonası, hem de olimpiyat oyunları yolunda önemli bir organizasyon olacak. Buralara hazırlanan sporcular kendilerini görmüş olacaklar. Önemli sporcuları İstanbul’da ağırlayacağız. 50’ye yakın ülkeden 1500’ün üzerinde sporcunun mücadele edecek olması da ülkelerin turnuvamıza bakışının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Pandemi şartları altında gerekli tüm önlemleri aldık. Mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şampiyona 17 Mart'ta sona erecek.

DHA