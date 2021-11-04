83. Uluslararası Cimnastik Federasyonu Kongresi Antalya’da yapılacak

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, 130 üye federasyondan 340’tan fazla delege FIG’in karar alma organları olan başkan, başkan yardımcısı, yönetim kurulu, konsey ve teknik komite seçimleri için oy kullanacak.

Halen FIG’de Konsey ve Yarışma Komisyonu Üyesi olan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya’da yapılacak kongrede başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği için yarışacak.

7 adayın olduğu başkan yardımcılığı için 3, 24 adayın olduğu yönetim kurulu üyeliği için ise 7 kişi seçilecek.

6 Kasım Cumartesi günü seçimlerin yapılacağı kongrede FIG Başkanlığı için mevcut başkan Morinari Watanabe ve Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı aynı zamanda Avrupa Cimnastiği Başkanı Farid Gayibov yarışacak.

ANKARA (AA)