81 İlin Müdürlükleriyle Görüşme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Bakanlığın bu süreçteki tüm proje ve çalışmalarının dijital ortama aktarıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, salgından sonra da dijital faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

‘Daha güçlü geri dönüş yapacaklarına inanıyorum’

Sporcuların antrenmanlarına devam ettiklerini açıklayan Bakan Kasapoğlu, “Sporcularımız hem antrenmanlarına devam ediyor hem de vatandaşlarımıza moral ve motivasyon aşılayan etkili farkındalık çalışmalarına imza atıyorlar. Ertelenen uluslararası organizasyonlara, çok güçlü bir geri dönüş yapacaklarına yürekten inanıyorum. Bakanlığımızın her bir paydaşının, her bir çalışma arkadaşımızın elinin taşın altında olması gerçekten gurur verici. Bizi güçlü kılan bu birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.