81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek

Nesrin AYDIN- Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol ile tenisin tabana yayılabilmesi ve anaokulundan itibaren tenise sporcu yetiştirmek adına bir yol oluşturulduğunu belirten Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, “Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız, 81 ilde okulların seçilip beden eğitimi öğretmenlerimizin özellikle tenis branşına yönelik eğitimler alarak, tenise yetenekli çocuklarımızı tenise yönlendirmeleri ve okullar arası müsabakalar yapıp, hem ulusal hem uluslararası arenalarda şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlayan bir proje” diye konuştu.

HEDEF, YETENEKLİ ÇOCUKLARA ULAŞABİLMEK

Milli Eğitim Bakanlığı ile güzel bir protokole imza attıklarını ifade eden TTF Başkanı Cengiz Durmuş, “Türkiye Tenis Federasyonu olarak hep hedeflerimizde olan, tenisin tabana yayılabilmesi adına projeler üretebilmek. Daha önce Kredi Yurtlar Kurumu ile gençlerimize ulaşabilmiştik ama en önemlisi yetenekli çocuklarımıza ulaşabilmek. Burada en önemli unsur okullarımız. Okul öncesi başlayan yetenek taraması aslında bu projenin temelinde düşündüğümüzde okul öncesinde başlayan ilkokul çağında yetenekli çocukların keşfedilebilmesi ve tenisçi sayısının artırılabilmesi adına yapılan bir proje. Hazırlıklarımıza başladık, Milli Eğitim Bakanlığımız ile projeyi daha da genişletmek adına bir başlangıç yaptık” dedi.

81 İLDE ÖĞRETMENLER TENİS EĞİTİMİ ALACAK

Amaçlarının çocuklara tenis sevgisini de aşılamak olduğunu belirten Durmuş, “81 ilde önce tesisleri olan okullarımızla başlayacağız, olmayan okullarımıza tesisler yapacağız. Okullar seçildikten sonra ildeki beden eğitimi öğretmenlerinin tenis eğitimini almaları için çalışmalar başlayacak. Bunlar bakanlığımız ile yaptığımız protokolün neticesi olarak tamamen ücretsiz olacak. Öğretmenler antrenörlük eğitimi alarak antrenör olduktan sonra, bizim il temsilcilerimizle birlikte sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Sporcuları turnuvalarda değerlendireceğiz, sonuçları iyi olan sporcularımızı TOHM merkezlerine aktaracağız. Böylece, Spor Bakanlığımızın kurmuş olduğu Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimize, Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokolle çocukları yetiştirecek bir yol kurmuş olduk” ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Başkan Cengiz Durmuş'un açıklamaları



FOTOĞRAFLI